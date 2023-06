Tournée républicaine : Ali Bongo dans la Nyanga ce 12 juin

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après avoir passé 72 heures dans la province de la Ngounié, dans le cadre de sa tournée républicaine, Ali Bongo Ondimba continue son périple dans l’hinterland. Ce lundi 12 juin 2023, le président de la République est attendu dans la province de la Nyanga.

Après avoir passé trois jours dans la province sœur de la Ngounié, la délégation du président de la République, Ali Bongo Ondimba a rallié ce dimanche 11 juin la capitale provinciale de la Nyanga. Et ce, dans le but de poursuivre sa tournée républicaine dans ladite province. Selon la communication présidentielle, le chef de l’État et sa suite ont été reçus dans la joie et l’effervescence.

En effet, première étape de ce périple à Tchibanga, Ali Bongo Ondimba a écouté les commerçants du Marché central avant d’échanger longuement avec ces denriers. Au Centre de formation et d’enseignement professionnels Valentin Mihindou Mi Nzamba de Tchibanga, les jeunes ont eu une rencontre conviviale et détendue avec le président de la République.

C’était également l’occasion pour les jeunes ninois d’exprimer leur gratitude au chef de l’État grâce à qui, lycée général Nazaire Boulingui Koumba a été agrandi et le plateau technique du lycée technique Alexandre Biangue modernisé. Après Tchibanga centre, Ali Bongo Ondimba se rendra à Moabi dans le département de la Douigny , à Mayumba dans la Basse Banio et à Moulegui-Binza, dans le chef-lieu de Mongo.

Comme dans les étapes antérieures à la province de la Nyanga, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba entend, sans aucun doute, confirmer ses dires concernant le programme d’appui aux activités génératrices de revenus et micro-crédits au profit des entrepreneurs, d’un montant de 9 milliards de FCFA pour lutter contre la précarité et le chômage. Par ailleurs, durant son séjour dans la Nyanga, toutes les forces vives de la province seront reçues par le chef de l’exécutif.