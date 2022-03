Tourisme: vers l’élaboration d’un partenariat entre  l’Office national marocain du tourisme et l’Agatour

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 03 mars 2022 le ministre du Tourisme, Pascal Houangni Ambouroue a échangé avec l’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi. Il était question pour les deux personnalités de discuter d’une part d’un futur partenariat entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et l’Agence gabonaise de tourisme (Agatour) et d’autre part d’évoquer la question de la reprise de la ligne directe de la Royal Air Maroc (RAM) dans le ciel gabonais.

Le secteur de l’aviation civile qui avait fortement été impacté par la crise sanitaire liée au covid-19 redécolle progressivement. Preuve de cette reprise, le retour de la compagnie aérienne marocaine RAM en vol direct et sans visas pour les citoyens gabonais qui voudraient visiter ce pays.

Le renforcement de la coopération dans ce domaine était d’ailleurs au menu de l’échange entre le membre du gouvernement et le diplomate gabonais. Ainsi, les deux personnalités ont évoqué l’idée de mettre en place des actions afin d’encourager les destinations touristiques marocaines et gabonaises notamment l’organisation d’une foire pour promouvoir les atouts touristiques des deux pays.

Abdellah Sbihi s’est félicité des liens étroits et fraternels entre le Gabon et le Maroc à tous les niveaux et a insisté pour les rehausser davantage grâce à ce nouveau partenariat entre l’Office national marocain du tourisme et l’Agence gabonaise de tourisme. « Les touristes gabonais pourront même devenir des ambassadeurs pour la destination Maroc dans le sens où ils pourraient la promouvoir auprès d’autres touristes de diverses nationalités. », s’est réjoui l’ambassadeur du Maroc .

Le diplomate s’est également exprimé sur la volonté commune d’approfondir la coopération et de développer le tourisme commercial, culturel et médical estimant que la liaison aérienne directe de 5h de vol à des horaires très attractifs et qui ont été aménagés en conséquence doit contribuer au renforcement des relations touristiques.