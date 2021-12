Tourisme: le Gabon parmi les 22 meilleures destinations au monde en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le secteur touristique national broie du noir en cette période difficile liée au Covid-19, les jours à venir s’annoncent plutôt lumineux. C’est en tout cas ce que révèle le top 22 Traveller du groupe américain Condé Nast qui classe le Gabon dans les meilleures destinations à visiter en 2022.

À la lecture du classement qui liste les 22 destinations à visiter durant l’année à venir, notre pays se fraie un chemin dans le top 22 de la célèbre publication qui conseille les voyagistes et les tours opérateurs du monde sur les destinations attrayantes. Pour Condé Nast, après une période trouble, les adeptes de découvertes devraient se rendre dans notre pays pour contempler les « forêts tropicales denses se déversant sur des côtes tropicales sereines, une biodiversité incroyable », est-il indiqué.

Par ailleurs, la revue dédiée au tourisme ne manque pas de saluer les efforts des autorités en charge de la question engagées « à mettre en place des projets critiques de conservation et d’écotourisme avant l’arrivée des masses ». Un hommage a tout aussi été rendu aux 13 parcs nationaux, aux 9 parcs marins et aux 11 réserves aquatiques qui font du pays un acteur majeur de la conservation de la forêt et de la lutte pour la protection de la faune.

Pour Condé Nast, la richesse en diversité animale telles les « tortues luths nichant dans les dunes de sable le long des rives du parc national de Pongara » et « des baleines jaillissant parmi les vagues bleues qui se brisent à Mayumba », est un atout non négligeable. Cette exposition est la résultante de la politique de développement de l’écotourisme du Chef de l’État Ali Bongo dont l’Agence gabonaise de tourisme (Agatour) via la mise en place du site web Discovergabon et du branding « Discover gabon the last Eden ».



Pour information, Condé Nast est un groupe américain d’édition de magazines appartenant à Advance Magazine Publishers, et détenant des titres majeurs de la presse américaine ou mondiale tels que The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, GQ ou encore Glamour. Autant dire que le Gabon occupe une place de choix dans cette compétition saine à l’échiquier planétaire dans le secteur du tourisme.