Total Gabon cède des participations à Perenco pour près de 196 milliards de FCFA

Opérateur historique dans le secteur pétrolier gabonais malgré une part de marché en déclin, Total Gabon vient d’annoncer la cession de ses participations dans 7 champs offshore matures non opérés, ainsi que ses intérêts et le rôle d’opérateur dans le terminal pétrolier du Cap Lopez au nouveau géant gabonais Perenco. Une opération comprise entre 290 et 350 millions de dollars en fonction des prix futurs du Brent.

C’est une nouvelle page qui se tourne pour Total Gabon, avec la cession du rôle d’opérateur et ses intérêts dans l’historique terminal pétrolier du Cap Lopez et celle de ses participations dans 7 champs offshore matures non opérés. Annoncé ce jeudi 30 juillet 2020 par le biais d’un communiqué, cet accord avec Perenco « démontre la capacité de Total Gabon à améliorer son portefeuille d’actifs en cédant des champs matures à point mort élevé » comme l’a souligné Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.

En effet, évalué à un montant compris entre 290 et 350 millions de dollars soit un peu plus de 195 milliards de FCFA en fonction des prix futurs du Brent, cet accord prévoit entre autres la cession de Grondin, Gonelle, Barbier, Mandaros mais également Girelle, Pageau et Hylia respectivement dans les secteurs Grondin et Torpille; deux secteurs historiquement détenus par Total Gabon au même titre que le Terminal pétrolier du Cap Lopez.

Avec une production d’actifs qui s’est élevée à environ 8 000 barils de pétrole par jour en quote-part SEC en 2019, ces actifs cédés par Total Gabon à Perenco, constituent pour cette dernière un renforcement de ses parts de marché, elle qui en possède déjà un peu plus de 40%. A noter que cette cession ne constitue pas pour Total, un désengagement, puisque l’entreprise dirigée par Stéphane Bassene entend « maximiser la valeur de ses pôles de production opérés d’Anguille-Mandji et de Torpille-Baudroie-Mérou ».