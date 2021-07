Total Energies: Henri Max Ndong Nzue en passe de prendre les rênes de la direction EP

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ancien directeur général de Total Gabon, Henri Max Nzue Ndong pourrait bientôt prendre la tête de la direction exploitation-production du groupe Total Énergies pour la région Afrique subsaharienne. C’est ce qui ressort d’informations concordantes révélées notamment par nos confrères de l’Agence Ecofin, qui évoquent une officialisation imminente de la part du board du géant pétrolier Français.

Président de la région Afrique subsaharienne de la branche exploration et production de Total Energies au sud du Sahara depuis juillet 2019, Nicolas Terraz devrait très prochainement passer la main. C’est ce que confirment plusieurs sources qui évoquent notamment, la nomination du Gabonais Henri Max Nzue Ndong à ce poste stratégique.

En effet, ancien directeur général de la filiale locale du géant pétrolier français, le technocrate passé par l’École polytechnique et l’École nationale des statistiques et de l’administration économique de Paris, devrait donc prendre la tête de la direction exploitation-production du groupe, dans l’une de ces régions les plus prometteuses.

A la tête de cette branche qui, on le rappelle, supplante celle dédiée à la production dont fait partie Total Gabon, Henri-Max Ndong Nzue, tout premier Africain à occuper ce poste, devra faire face à de nombreux défis. Toute chose qui, au regard de son parcours, constitue un nouveau challenge. A noter que cette nomination, dont l’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours, confirme la volonté du groupe de s’adapter aux changements.