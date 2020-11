Tom Saintfiet: «Aubameyang est un grand joueur, un exemple, l’un des meilleurs de l’histoire du continent africain»

Au cours d’une interview accordée à nos confrères d’Africa Top Sport, le sélectionneur de la Gambie Tom Saintfiet s’est livré sur les ambitions de sa sélection et sur l’équipe gabonaise qu’il s’apprête à affronter lors des deux prochaines journées. S’il s’est montré ambitieux en indiquant notamment vouloir « gagner au moins quatre points face au Gabon », le sélectionneur s’est surtout montré dithyrambique à l’endroit d’Aubameyang qu’il considère comme « un grand joueur et un exemple pour les Gabonais et les Africains».

Arrivé en Gambie en 2018 après un passage remarqué au Togo entre 2015 et 2016, le sélectionneur belge Tom Saintfiet devra croiser le fer face aux Panthères du Gabon de Patrice Neveu dans une double confrontation ô combien importante. Ainsi, dans une interview accordée à nos confrères d’Africa Top Sport, l’ancien milieu de terrain s’est livré sur ses prochains adversaires et sur un homme en particulier.

En effet, s’il s’est logiquement réjouit d’être en tête du groupe avec le Gabon, « qui reste favori de la poule », le sélectionneur de la Gambie s’est surtout montré méfiant à l’égard d’une équipe «très forte avec des joueurs qui ont acquis de l’expérience en Europe ». Parmi les joueurs qu’il a d’ailleurs pris en exemple, on retrouve Pierre Emerick Aubameyang.

Totalement dithyrambique à l’égard du Gabonais pour qui « il a beaucoup de respect » et qu’il considère comme « un grand joueur qui est toujours prêt à jouer pour le Gabon, qui est un exemple pour tous les joueurs gabonais et africains et qui est l’un des meilleurs de l’histoire du continent africain », le Belge a fort logiquement marqué sa crainte et insisté sur la nécessité pour son équipe « d’être concentrée à 100% ».

Dans une double confrontation qui s’annonce déjà épique puisque d’un côté la Gambie voudra disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, tandis que le Gabon voudra se racheter après une absence remarquée en 2019, les deux équipes devront compter sur leurs meilleurs éléments. Chanceux, le Belge devrait néanmoins affronter une équipe gabonaise amoindrie puisque selon plusieurs sources, le noyau dur des Panthères devrait être décimé.