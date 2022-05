Tita Nzebi sur scène au Festi’Jazz le 21 mai 2022 en France

Ecouter cet article Ecouter cet article

Tita Nzebi, ambassadrice de la musique tradi-moderne gabonaise en France, va participer au Festi’Jazz des 2 rivières le samedi 21 mai prochain. La talentueuse chanteuse engagée, qui n’hésite pas à mettre en avant sa langue maternelle, le yinzebi, aura l’occasion de prendre part à l’un des plus importants festivals de jazz.

Sur la scène du Festi’Jazz des 2 rivières pour lequel la deuxième édition se tiendra le 21 mai prochain à Bury en France, Tita Nzebi aura une nouvelle fois l’occasion de partager la culture gabonaise à un nouveau public occidental. Ce rendez-vous inédit l’amènera à partager la scène avec des artistes de Jazz notamment Trio Jazz, Galiane, Chant Kristel Famelart, le contrebassiste Fabrice Hélias et bien d’autres.

Il faut dire que depuis le début de sa carrière, l’artiste gabonaise ne cesse de faire voyager ses mélomanes à travers le monde et ce sur des grandes scènes. Pour Tita Nzebi, ce festival sera une occasion de la redécouvrir. « Vous annoncer un concert c’est toujours quelque chose de particulier…Je ne sais pas comment le dire. Un jour je saurai. Peut-être », a-t-elle déclaré sur sa page Facebook, le vendredi 22 avril dernier.

Originaire de Mbigou, dans le sud du Gabon, Tita Nzebi débute sa carrière solo à Paris en juin 2006. Vocaliste et détentrice d’un héritage culturel profond qu’elle tient des traditions nzebi notamment le laka et l’Igwala, et de sa ville natale chef-lieu du département de la Boumi-Louetsi, l’artiste y découvre et apprend les subtilités de la musique. Ce qu’elle ne manque pas d’exploiter pour produire des chansons sensationnelles.