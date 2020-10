Tita Nzebi reprogramme son spectacle live pour le 7 novembre prochain à Paris

Prévu initialement pour le 28 mars dernier, Tita Nzebi, artiste-auteure-compositeur, et ambassadrice de la musique gabonaise dans l’Hexagone, annonce qu’elle pourra enfin rencontrer son public le 7 novembre prochain sur la scène du 360 Paris Music Factory en France. En dépit des complications et restrictions imposées par la Covid-19, son spectacle aura bel et bien dans le stricte respect des mesures sanitaires pour contenir la propagation du virus.

Entre les tournées et les spectacles annulés en France, à l’instar de nombreux pays au monde, suite au coronavirus, Tita Nzebi fait partie des rares artistes qui pourront remonter sur scène. Pour cause, en dépit des restrictions imposées, le 360 Paris Music Factory « fait partie des salles de concerts qui ont encore le droit de recevoir du public », explique cette diva de la musique gabonaise.

Pour ce faire, Tita Nzebi a dû revoir toute la programmation afin de rester conforme aux exigences sanitaires de l’heure. Elle y prévoit des masques et du gel hydroalcoolique en appoint pour accueillir ses convives. « Sauf annonce officielle contraire, ce concert aura donc lieu », promet-elle.

Autre point évoqué en prélude à ce spectacle inédit est la billetterie. « Certains d’entre vous avaient déjà leurs billets pour le 28 mars. Ils seront valables ce 7 novembre 2020. Vous n’avez plus besoin de réservation. Il vous suffira de présenter votre billet du 28 mars à l’accueil », rassure-t-elle.

Rendez-vous est donc pris pour les férus de la musique gabonaise. Vocaliste et détentrice d’un héritage culturel profond qu’elle tient des traditions nzebi et de sa ville natale, l’artiste y découvre et apprend les subtilités de la musique. Ce qu’elle ne manque pas d’exploiter pour produire des chansons sensationnelles savamment chantées en nzebi. Lesquelles lui ont valu aujourd’hui de flirter avec les grandes scènes du monde.