Tita Nzebi en concert le 23 octobre au Paris Music Factory

Après une prestation d’anthologie à Étel le samedi 14 août dernier, Tita Nzebi se produira le 23 octobre prochain dès 20h30 au Paris Music Factory, 32 rue Myhra 75 018 Paris. Une aubaine pour les mélomanes de la musique de l’artiste originaire de Mbigou qui a récemment mis sur le marché un recueil de comptines et berceuses intitulé « Mouma’ngue ».

Habituée de la scène occidentale précisément parisienne devant laquelle elle se produit depuis 15 ans. Soit à compter du lancement de sa carrière solo. Tita Nzebi va initier, les publics venus la découvrir dans les cafés et bars parisiens, à sa verve langagière fluide et inspirante. Et ce, que ce soit en langue vernaculaire ou en français.

Ecrivaine et poète aux rythmes traditionnels tirés de Mbigou, chef-lieu du département de la Boumi-Louetsi, Tita Nzebi partage les sagesses de son enfance. Une initiative qui a attiré l’assentiment du public des salles parisiennes. Preuve de cet engouement, après Étel, cinéma La Rivière 9 bd Charles de Gaulle, l’artiste gabonaise sera sur scène le samedi 23 octobre prochain au Paris Music Factory, 32 rue Myhra 75 018 Paris.

L’occasion de profiter du « rythme, de l’énergie et de beaucoup de chaleur » contenus dans la voix de l’ambassadrice de la musique vert-jaune-bleu en France. Pour y participer l’entrée à ce concert a été fixée à 12 euros pour les enfants de 0 à 12 ans et 18 euros pour les adultes. Dès 20h30, l’assistance va déguster le chef-d’œuvre de comptines et berceuses de Mbigou baptisé « Mouma’ngue », sans oublier son deuxième album « From Kolkata »