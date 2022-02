TikTok Business Challenge: 6 millions de FCFA distribués à 12 lauréats et une 2ème édition en perspective

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancé en novembre 2021 le TikTok Business Challenge initié par le conseiller spécial du président de la République Marc Logan Tchango a connu récemment son épilogue. Avec pour objectif de de soutenir des projets d’activités génératrices de revenus (AGR) ce challenge a enregistré des résultats plus que satisfaisants avec au total 12 lauréats pour 6 millions de FCFA mobilisés au bénéfice de leurs projets.

En effet, durant ces trois derniers mois le TikTok Business Challenge aura été un véritable dénicheur de talents notamment en matière d’entrepreneuriat. La preuve avec les résultats engrangés durant cette campagne qui avait pour objectif d’encourager l’autonomisation des jeunes Gabonais par un appui financier à des projets d’Activités génératrices de revenus.

Faisant le point de ce challenge, l’ancien candidat aux élections locales dans la commune de Port-Gentil a indiqué que « le TikTok Business Challenge ce sont 12 projets, 12 lauréats, 6 millions de FCFA mobilisés, plus de 1000 vidéos reçues ». Une belle moisson qui a permis de lancer l’activité des 12 lauréats qui ont reçu 500 000 FCFA.

Face au succès de cette première édition, Marc Logan Tchango a annoncé la deuxième édition du challenge qui aura lieu aux mois de novembre et décembre 2022, pour se terminer en janvier 2023, soit 3 mois de compétition. « Cette décision a été motivée par le génie dont les participants de cette première édition ont su faire preuve. Et compte-tenu de ce génie et de votre engagement massif, la valeur des récompenses décernées sera revue à la hausse, avec le concours de banques partenaires et de sociétés du secteur privé », a indiqué le Conseiller spécial du président de la République.