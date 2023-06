Tik tok : un challenge en soutien à l’artiste Arielle T

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis quelques jours, la plateforme Tik tok est témoin d’une vague de challenges sur la musique de la chanteuse gabonaise Arielle T. Des trendes relevés par sa fanbase et les mélomanes en guise de soutien à l’artiste qui traverse une situation difficile.

Tout est parti du dernier live de la chanteuse sur une plage l’après-midi du samedi 17 juin dernier. Dans ce direct, Arielle T était une fois de plus en larme, morve au nez. Déprimant et inconsolable, l’auteur du hit « la go d’à côté » n’était pas celle que le commun des mortels à l’habitude de voir. Cette image triste d’elle qui a fait le tour de la toile a alerté ses fans tiktokeurs.

Une action noble

Depuis lors, le réseau social très en vogue auprès des jeunes, vibre au rythme de la voix d’Arielle T. En effet, de nombreux mélomanes et fans gabonais, camerounais, ivoiriens et plusieurs autres relèvent des challenges. Une action noble pour ces derniers qui manifestent leur soutien indéfectible à la chanteuse dont l’état d’esprit frôlerait la dépression.

« L’aveu », « Malgré moi » en passant par son dernier titre « Libère-moi », les fans chantent et dansent avec des slogans comme « sauvons Arielle T » ou encore « force à Arielle T ». La voix douce qui, selon ces dernières publications, serait en plein divorce avec son mari. Une démarche pas toujours facile pour les couples surtout pour les personnalités publiques.

Rappelons que cette sortie n’est pas une première pour la chanteuse. Le 13 mars dernier Arielle T avait mis à nu ses douleurs et sentiments avant la mise en ligne du titre « Libères moi ». De multiples apparitions sur la toile qui devraient interpeller sa famille, ses amis et tous ses proches. Car la dépression est belle et bien réelle en Afrique noir.