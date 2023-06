Tik Tok : attention aux trends à caractère sexuel

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis son avènement au Gabon, l’application mobile de partage de vidéos et de réseautage social semble devenir le nouveau passe temps des jeunes. Live, challenge et trend tout y passe. Seulement certains de ces défis relevés par les tiktokeurs virent à la dérive car ils ont très souvent un caractère sexuel.

Il ne passe plus un jour sans que des jeunes femmes se dénudent et se trémoussent sur les réseaux sociaux. En quête de popularité, la jeunesse se produit sur Tik Tok. Suivant la mouvance, ces jeunes gens à peine pubères pour la majorité se lâchent. Gestuelle, accoutrement tout y est pour rendre sensuelle sa vidéo.

Et même si les paroles des chansons originales sont très souvent aux antipodes des chorégraphies. Ces dernières ne font qu’à leur guise avec du contenu sexuel. Petites jupes, courtes robes, pagnes aux atouts charnels dévoilés. Avoir le plus de vues et de likes est le but. Prêtes à tout pour la starmania.

Excédés par ces représentations besogneuses, plusieurs internautes sont montés au créneau. La toile ivoirienne compare même ces dernières à des « filles toujours dénudées pour le buzz ». Humour noir qui traduit la perception de la jeunesse de notre pays au-delà de nos frontières. Sapristi !

Choquer sur Tik Tok pour exister ?

C’est assurément la stratégie choisie par ces jeunes femmes. Vêtues de boxeurs qui laissent entrevoir leurs parties génitales. Elles s’exhibent jambes écartées et leur atout sexuel. Face à ces dérives répétées, les autorités judiciaires sont invitées à se saisir de ce dossier pour ramener de l’ordre.

Car ces exhibitions sont au même titre que celles faites en présentiel, des atteintes aux mœurs. Mais également à la pudeur. Dans un pays où la tranche d’âge ultra connectée varie entre 10 et 25 ans. Sans quoi, ces infractions commises dans l’impunité risqueraient d’être normalisées. Et ce, alors que la majorité d’entre elles s’érigent en influenceuses.