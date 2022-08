TICAD 8: Pacôme Moubelet Boubeya s’impregne du modèle industriel tunisien

Ecouter cet article Ecouter cet article

Profitant de sa présence lors de la 8ème édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) qui s’est tenue du 27 au 28 août 2022 à Tunis, le ministre d’Etat, ministre de l’Industrie Pacôme Moubelet-Boubeya a procédé à la visite d’une pépinière d’entreprises industrielles tunisienne. Objectif: s’imprégner du modèle économique de ces entreprises.

Si l’économie gabonaise est particulièrement assujettie à la production pétrolière, depuis quelques années la tendance tend à s’inverser avec l’élaboration du Plan d’accélération de la transformation (PAT) et plus particulièrement sa déclinaison opérationnelle de la stratégie nationale d’industrialisation. Une ambition à laquelle s’attelle l’actuel ministre de l’Industrie dont le principal défi est l’identification des niches d’emplois notamment chez les jeunes et les femmes.

Il faut signaler que de nombreux compatriotes se sont lancés dans la transformation locale de nos produits. D’où la nécessité pour le gouvernement d’accompagner ce processus d’industrialisation locale. Au cours de sa participation à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, Pacôme Moubelet-Boubeya s’est entretenu non seulement avec la ministre de l’Industrie et de l’Energie tunisienne Neila Nouira Gongi mais aussi pour visiter une pépinière d’entreprises industrielles.

Il s’agissait pour le membre du gouvernement, qui était accompagné pour l’occasion par le secrétaire général du ministère de l’Industrie Jean François Yanda de voir comment toute la chaîne de valeur d’appui aux jeunes opérateurs s’operationalise en vue de mettre en place les outils pour soutenir les Start-ups gabonaises.