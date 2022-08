TICAD 8: la Tunisie prête à accompagner le Gabon dans sa strategie de developpement industriel

Ecouter cet article Ecouter cet article

En marge de la 8ème édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) qui s’est tenue du 27 au 28 août 2022 à Tunis, le ministre d’Etat, ministre de l’Industrie Pacôme Moubelet-Boubeya a échangé le 28 août dernier la ministre de l’Industrie et de l’Energie tunisien Neila Nouira Gongi. Il était question pour les deux personnalités de discuter sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine industriel.

C’est en présence du secrétaire général du ministère de l’Industrie Jean François Yanda et du directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) Ghislain Mouandza Mboma que s’est déroulée cette rencontre qui s’est tenue en marge du TICAD 8. Au menu de cet échange, le renforcement des échanges entre le Gabon et la Tunisie pour la mise en place d’écosystèmes et de chaînes de valeurs industrielles fortes.

Profitant de cette occasion, le membre du gouvernement a présenté à son interlocutrice le Plan de d’accélération de la transformation (PAT) et plus particulièrement sa déclinaison opérationnelle de la stratégie nationale d’industrialisation. Pacôme Moubelet Boubeya a réitéré la ferme volonté du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba « d’amplifier l’appui aux entrepreneurs industriels notamment les femmes et les jeunes à travers la mise en place des pépinières d’entreprises et des programmes de mise à niveau des entreprises ».

Tout en se félicitant de la convergence de la vision du développement industriel des deux chefs d’Etat, Neila Nouira Gongi a marqué son accord pour accompagner le Gabon dans la mise en œuvre des outils opérationnels et efficaces d’accompagnement des industriels gabonais.