The Voice Afrique by Airtel: appel à candidatures dans 14 pays

Ce mercredi 19 octobre 2022, l’immeuble Global Mining Logistics (GML) a servi de cadre à une rencontre entre les médias et les membres de la direction d’Airtel Gabon. Au cours de celle-ci, il a été annoncé le lancement de The Voice Afrique de Fame Studios Africa et pour lequel Airtel est le sponsor principal. Un programme qui se déroulera dans 14 pays du continent et qui donnera à 7 compatriotes l’opportunité de gagner 65 millions de FCFA ainsi qu’un contrat de production.

Airtel Afrique, l’un des principaux fournisseurs de télécommunications et paiement mobile, présent dans 14 pays d’Afrique a annoncé être le sponsor principal de The Voice Afrique. Une émission de musique et de divertissement lancée à Lagos au Nigeria qui aura pour objectif de détecter la personne qui de par sa voix et son talent aura convaincu membres du jury et public et servir de tremplin vers une reconnaissance mondiale.

Pour Airtel, ce sera l’occasion de faire émerger de nouveaux talents du continent. « En tant qu’entreprise nous sommes motivés par l’objectif de transformer les vies, et cela signifie libérer le potentiel de croissance du public. The Voice Afrique nous offre une plateforme incroyable pour découvrir et promouvoir les talents musicaux des jeunes Africains, leur permettant ainsi de réaliser leur plein potentiel » a déclaré Segun Ogunsanya, Président directeur général d’Airtel Afrique.

Des propos appuyés par le Président directeur général de Fame Studios Africa, et producteur exécutif de The Voice Afrique, Akin Salami. « Nous sommes contents de donner le coup d’envoi de The Voice Afrique saison 1 surtout à un moment où la musique africaine est de plus en plus appréciée dans le monde entier. Cette initiative est née de la passion de mettre en valeur nos talents sur la scène mondiale et construire l’avenir de l’Afrique par le biais du divertissement » a-t-il déclaré.

Le partenariat entre Airtel Africa et The Voice va susciter l’enthousiasme des fans grâce à des intégrations de contenus personnalisés à l’antenne, des activations sur les médias numériques et sociaux et des événements dans le pays. The Voice Afrique commencera un appel aux auditions virtuelles le 19 octobre suivi d’auditions en direct. L’émission sera diffusée en mars 2023 et la grande finale aura lieu plus tard dans l’année. Pour participer, veuillez vous inscrire sur le site www.thevoice.africa.com.

Notons qu’au terme des auditions, 7 candidats de chacun des 14 pays seront sélectionnés pour participer au programme . Ces derniers iront à la grande finale durant laquelle ils devront redoubler d’efforts afin d’atteindre la plus haute marche du podium et décrocher ainsi les 100.000 dollars de récompense soit 65 millions de FCFA. Par ailleurs, les participants doivent avoir un passeport valide en cas de présélection.