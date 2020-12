The Gabonese Awards of the year: la soirée de l’édition 2020 prévue ce 26 décembre

Le Comité d’organisation des Gabonese Awards of the year a dévoilé ce vendredi 4 décembre 2020, les contours de la deuxième édition 2020 qui se tiendra le 26 décembre prochain. Un événement qui entend célébrer la culture de l’excellence en récompensant les acteurs, entreprises et organisations exerçant au Gabon dans différents secteurs d’activité.

C’est à la faveur d’une conférence de presse animée ce vendredi 4 décembre 2020 par son nouveau président Waris Moulenda Fatombi, que le Comité d’organisation a rassuré l’assistance quant au lancement officiel des Gabonese Awards of the year 2020. La remise de récompenses et distinctions est fixée au 26 décembre prochain.

En effet, cette édition va réunir 150 acteurs culturels et personnalités qui se sont positivement illustrés dans le pays tout au long de l’année. Nominés dans 30 catégories, Les Gabonese Awards of the year vont récompenser 30 lauréats, décerner 10 distinctions honorifiques et nommer la personnalité influente de l’année. Selon Waris Fatombi Moulenda, la sélection des nominés tient compte « du talent, l’innovation, la performance, la croissance, la créativité, l’adaptabilité au contexte actuel liés à la Covid-19 ».

Pour revenir à la compétition, le comité d’organisation de l’événement annonce que les vainqueurs seront désignés à 40 % par les votes du public et 60% par un jury spécialisé. À cet effet, l’ouverture des votes est annoncée pour ce dimanche 6 décembre 2020 sur la page Facebook des Gabonese Awards of the year.

Rendez-vous est donc pris pour le dimanche 26 décembre prochain dans un lieu qui fera l’objet d’une communication ultérieure.