The Gabonese Awards of the Year 2020: le Flow du Sud doublement primé

Le Flow du Sud s’est vu doublement honoré lors de la cérémonie de la deuxième édition des Gabonese Awards of the Year qui s’est tenue le samedi 26 novembre 2020 aux Jardins Botaniques de Libreville. Le rappeur a reçu le Prix du Meilleur artiste masculin de l’année ainsi que celui du Meilleur artiste de l’année.

Depuis la sortie de son single « 6IX9INE » en décembre 2019 qui comptabilise à ce jour plus d’un demi million de vues sur YouTube, il faut dire que le Flow du Sud a réussi à toucher comme s’intitule sa dernière sortie « Touché », son public ainsi que les observateurs nationaux et internationaux de la musique. Pour preuve, en début de ce mois de décembre, l’artiste à la plume acerbe figurait dans la playliste de DJ Face Maker des hits des platines des artistes qui font vibrer la scène africaine.

Le Flow du Sud est certainement l’un des artistes qui a le plus fait parler de lui en 2020 sur la scène artistique gabonaise. Prolifique, il aura brillé par plusieurs sorties, aussi poignantes les unes que les autres. On note également la sortie de son premier album « Atlas » en septembre dernier. Après des années de travail acharné, ce projet est venu marquer un tournant décisif dans la carrière de l’artiste qui a commencé à cumuler des récompenses sur Gstore Music.



En juillet 2020, il domine le classement du Top 10 des singles en ayant vendu 91 exemplaires de son single « Tout Nouveau Tout Beau ». Son album « Atlas » a également été en tête du Top des Albums payants avec 142 ventes en septembre et 91 ventes en octobre. Ses punchlines et prises de position engagées sont autant de détails qui font de lui « un bon rappeur ». C’est fort de ces performances que le Flow du Sud a été élu sacré meilleur artiste masculin de l’année ainsi que meilleur artiste de l’année au Gabon, ce samedi 26 décembre lors de la cérémonie de récompenses des Prix des Gabonese Awards of The Year 2020.