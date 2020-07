Test Covid-19 à 20 000 FCFA : la diatribe de Marc Ona sur le corona Business

La polémique sur les tests covid-19 réalisés au laboratoire professeur Gahouma et facturés à 20 mille Francs CFA ne cesse d’enfler dans l’opinion et de susciter de nombreuses critiques. Marc Ona Essangui, un des leaders de la société civile après l’annonce de l’érection de ce service par le Copil s’en est tout de suite indigné en s’exprimant sur sa page facebook sur laquelle il a dénoncé le corona business mis en place pour cette initiative du Dr. Guy Patrick Obiang et son comité.

La crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 réservait des surprises aux Gabonais. C’était l’intime conviction de Marc Ona Essangui secrétaire exécutif de Brainforest et prix Goldman du reste membre très actif de la société civile gabonaise. C’est en substance ce qu’a annoncé le prix Goldman 2009 en apprenant la décision du Copil. « Je vous avais pourtant averti au début de la pandémie au Gabon. On nous a annoncé l’achat et les dons de masques à distribuer gratuitement à la population on ne voit toujours rien. Par contre le commerce de ces masques prospère partout dans le pays », a-t-il rappelé.

Puis dans une seconde approche, le membre du collectif Appel à agir a relevé l’incongruité d’une telle décision au regard de la capacité et la performance annoncées dans la réalisation des tests covid-19 par le laboratoire professeur Gahouma. « On nous a annoncé la mise en place d’un laboratoire « unique en Afrique » avec une capacité de 10.000 tests par jour. On se surprend aujourd’hui à courir à travers la ville de Libreville pour trouver des sites à même de réaliser ces fameux tests COVID-19 dont les résultats sont attendus plus de 10 jours plus tard », a-t-il indiqué.

Incompréhensible donc pour Marc Ona Essangui que le laboratoire Pr. Daniel Gahouma eu égard à ce que qui a été annoncé facture désormais aux Gabonais le test de la covid-19 pourtant gratuit comme annoncé par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en personne. « La cerise sur le gâteau, la nouvelle trouvaille du Copil, les tests pour VIP à 20.000 cfa. Venant d’une structure privée, on peut discuter. Mais du Copil, émanation du gouvernement, avec les sommes annoncées en termes de dons pour répondre à la riposte contre ce virus, je me pose des questions », a-t-il conclu.