Tension à Mekambo: Luc Bengono Nsi s’insurge contre le manque de solidarité des Gabonais

Alors que la commune de Mekambo, chef-lieu du département de la Zadié est encline à une crise sociale sans précédent, le président du Mouvement de redressement national (Morena) a réagi ce dimanche 30 mai via Facebook. Dans un post devenu viral, Luc Bengono Nsi, figure emblématique de l’opposition gabonaise, a dénoncé la faiblesse des gouvernants et le manque de solidarité des populations d’autres localités envers les Mekambois sacrifiés au profit des pachydermes.

C’est par le biais d’une publication faite ce dimanche 30 mai 2021 via Facebook que le plus vieil adversaire politique du Parti démocratique gabonais (PDG) au pouvoir est monté au créneau pour souligner l’incapacité des pouvoirs publics à régler pacifiquement la crise sociale née du conflit Homme-faune dans le département de la Zadié dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Pour Luc Bengono Nsi, il s’agit d’une «guerre contre les Gabonais de Mekambo qui réagissent contre la dévastation de leurs cultures vivrières par des troupeaux d’éléphants que protège le pouvoir », a-t-il indiqué.



Poursuivant son propos, le président du Morena en a déduit que « finalement, ce sont des éléphants du Gabon qui ont droit à la vie et non les citoyens gabonais. Le Gabon ou le monde renversé ». Fin observateur de la société gabonaise, Luc Bengono Nsi a déploré l’indifférence des masses populaires face à cette situation qui s’envenime dangereusement avec plusieurs blessés, arrestations et une victime.« Pendant toute cette période, le reste du peuple gabonais observe paisiblement les événements. Aucun geste de solidarité et de soutien n’apparaît nulle part dans le pays. Très regrettable ! », a-t-il conclu.