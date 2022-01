Tennis: Jean Vivon et Dandhy Poaty rattrapés par la justice pour des faits d’abus sexuel

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quelques jours après les dénonciations du journaliste d’investigation français Romain Molina, la justice gabonaise a décidé de faire preuve de diligence dans l’affaire d’actes pédocriminels dans le tennis. En effet, Jean Komi Vivon et Dandy Poaty, deux acteurs importants du domaine dans notre pays, séjournent actuellement dans les locaux des forces de l’ordre pour suspicions d’abus sexuels.

Il aura une fois de plus fallu que les sonnettes d’alarme viennent de l’étranger pour que les autorités judiciaires diligentent une enquête dans le scandale sexuel qui secoue l’univers sportif au Gabon. Après le ballon rond, c’est au tour de la petite balle jaune d’être bousculée. Quelques révélations du journaliste français dans les colonnes du média anglais The Guardian, et les présumés prédateurs sexuels ont été cueillis par les éléments des forces de l’ordre.

Selon une source judiciaire, c’est à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM) plus connue sous le nom « B2 » que deux des tout premiers entraîneurs ont été conduits après leur interpellation. Il s’agit de Jean Komi Vivon et Dandy Poaty qui seraient impliqués dans un vaste réseau de pédophilie. D’ailleurs, notre confrère anglais révèle que les deux hommes auraient abusé de plusieurs jeunes de tous sexes confondus et ce, depuis « deux décennies ».

Ces actes odieux auraient eu lieu au célèbre club Saoty entre 2000 et 2020. Le journaliste d’investigation indépendant français précise que les deux hommes appâtaient leurs cibles avec des promesses et du chantage. Seul bémol, à l’instar des accusations portées à l’encontre des présumés prédateurs sexuels dans le monde du football, aucune plainte des victimes n’a été déposée pour soutenir ces accusations qui seraient connues des adeptes dudit sport. Nul doute que l’accusation gagnerait à fournir des éléments matériels au dossier. Nous y reviendrons !