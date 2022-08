Télévisions: Gabon 24 se dote d’une nouvelle identité visuelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué daté du mardi 16 août dernier que la première chaîne de télévision gabonaise d’information en continu bilingue a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. « Plus qu’une simple évolution graphique », ce visage New look permet au Media dirigé par Laure Bigourd de se repositionner dans la sphère médiatique avec pour ambition d’en devenir « un acteur incontournable ».

Depuis son lancement le 24 mai 2016, la chaîne d’information bilingue

en continu, arborait des fortes similitudes avec le Groupe Gabon télévisions dont elle n’en était qu’un démembrement jusqu’en 2018. Cette époque est désormais révolue depuis le mardi 16 août 2022. En effet, cette date marque un changement perpétuel vers l’excellence de ce média dont l’identité visuelle est remodelée et plus sobre. Et ce, sur tous les canaux de communication.

Toute chose qui aura surpris plus d’un qui ne s’attendait pas à ce rebranding. Pourtant, le board de ladite chaîne révèle que « plus qu’une simple évolution graphique, ce nouveau visage s’inscrit dans un dessein plus vaste : celui de positionner Gabon 24comme un acteur incontournable du paysage médiatique gabonais, mû par le professionnalisme de ses équipes, par sa proximité avec l’information ainsi que par sa capacité à innover ».

Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout est fait pour exprimer le nouveau positionnement de Gabon 24. Pour faire clair, le nombre 24 placé au cœur de la nouvelle charte graphique renvoie au fait que ce média est, de manière discontinue, en activité. Aussi, s’appuyant sur le web, la chaîne s’est engagée à saisir une audience nouvelle : les internautes. Pour y parvenir, l’expansion sur la toile a été matérialisée par la digitalisation de contenus dont le plus innovant est le streaming qui permet d’avoir l’information en temps et en heure.