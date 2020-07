Telesphore Obame Ngomo: «on peut défendre les homosexuels sans l’être»

C’est au cours d’une interview exclusive accordée à Gabon Media Time que Telesphore Obame Ngomo, président de l’association Honneur et Dignité, a tenu à apporter sa part de vérité après le reportage choc de TV5 à son propos. Occasion pour ce dernier de se présenter comme un simple défenseur des droits humains dont ceux des homosexuels, et pas nécessairement comme un des leurs.

Présenté comme un « activiste homosexuel » par notre confrère TV5 durant un reportage rendu public sur la chaîne internationale quelques heures après que l’Assemblée nationale eut voté pour le projet de loi portant dépénalisation de l’homosexualité au Gabon,Telesphore Obame Ngomo semble se départir de cette image qu’il juge fausse et détournée de la vérité. En effet, le promoteur du très sulfureux et opiniâtre journal « Le verbe de Ngomo » s’est dit étonné du « raccourci intellectuel » pris par la chaîne télévisée susmentionnée.

Si Telesphore Obame Ngomo a annoncé que ledit reportage sera purement et simplement retiré du média français, il n’a pas manqué de répondre à la polémique née au soir de la diffusion de l’élément. « On peut défendre les homosexuels sans l’être. Ce n’est pas parce qu’on défend les handicapés qu’on l’est. Ce n’est pas toutes les personnes qui se sont indignées de la mort choquante de George Floyd qui sont noires », a-t-il répondu à Gabon Media Time.

Par ailleurs, le président de l’association Honneur et Dignité aurait une idée quant à la provenance de ce qu’il assimile à des conspirations contre sa personne. « Je n’ai pas que des amis dans notre pays. Du fait que je dénonce des faits qui effectivement deviennent insupportables. Donc il se peut qu’on puisse me rendre des coups. En politique tous les coups étant permis certains pourraient user de canaux divers et variés », a-t-il conclu à ce propos. Il pourrait donc s’agir d’un simple acharnement des opposants à sa vision politique proche du pouvoir en place.