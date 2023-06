Téléphone portable : un outil qui crée de la distance dans la famille ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Conçu à la base pour établir une communication même en étant à distance, le Téléphone portable permet de rester en contact avec nos proches partout dans le monde. Avec l’évolution de la technologie, les applications ont été mises en place afin d’améliorer la liaison téléphonique, c’est le cas de l’appel vidéo. Néanmoins, cette révolution peut être source de distance physique dans le cadre familial.

Depuis l’arrivée de la connexion internet, la discussion distancielle devient de plus en plus accessible, surtout quand il faut joindre un proche pour prendre des nouvelles, en donner ou encore contacter les secours en cas de danger.

Les smartphones sont devenus des outils indispensables de la vie quotidienne. Ils nous rapprochent de ceux qui sont loin en Europe, en Asie, en Amérique ou encore dans notre village. Il y a certes, de quoi faire des éloges à cet instrument technologique, mais l’effet négatif qu’il cause n’est pas à négliger.

En effet, le Téléphone portable représente un outil de distanciation en termes de contact physique dans le cadre familial. Il réduit les échanges et intéractions au point d’imposer la déconcentration pendant des réunions professionnelles, des discussions entre proches ou pendant la conduite. Son utilisation rend addict, prend beaucoup de temps et fait perdre le fil d’idée.

Alors que les moments de famille étaient très prisés car riches en histoires et anecdotes, l’entrée du téléphone dans notre quotidien vient éloigner ceux qui sont proches et rapprocher ceux qui sont loin, avec pour conséquence, la baisse des visites aux familles au profit des rencontres virtuelles.

A cette distanciation physique, est venue se greffer la tendance à l’isolement et au silence, confinant chacun sur sa messagerie ou aux réseaux sociaux. En cas de besoin, il n’y a pas de soucis, il suffit juste d’un texto et le tour est joué.

Le Téléphone portable à l’origine d’une rupture du lien social en famille

De nouvelles fonctionnalités tels que les appels de groupes sur les forums de Whatsapp ou Skype ont créé de nouvelles familles virtuelles afin de vivre des moments particuliers ou des évènements comme les remises de diplômes, les mariages et les anniversaires. Des messages écrits et vocaux; de simples images et émoticônes suffisent pour marquer sa présence avant de passer à autre chose.

Les applications ne cessent de débloquer de nouvelles fonctionnalités pour mettre à l’aise leurs utilisateurs. Pendant ce temps, le Téléphone devient notre bureau de travail, notre bibliothèque ou même notre cinéma. Dans cette rupture du lien social physique qui, malgré tout, vient tordre le cou à la distance, l’ultime question est de savoir jusqu’où le téléphone impactera-t-il encore la vie de l’Homme ?