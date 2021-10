Télécommunications: le Gabon compte désormais 2,2 millions d’abonnés

Ecouter cet article Ecouter cet article

La direction générale de l’Économie et de la politique fiscale a récemment publié les résultats de son enquête concernant l’utilisation d’internet au Gabon. Au terme de celle-ci, il ressort que le nombre d’abonnés à l’internet s’est considérablement apprécié entre juin 2020 et juin 2021. Le Gabon compte plus de deux millions d’abonnés, soit le même nombre d’habitants estimé par la Banque mondiale pour le pays.

Avec plus de la moitié de sa population jeune, le Gabon a un fort taux d’abonnés internet mobile même si certaines zones du pays restent relativement faibles en matière d’accès à internet. Ainsi, au terme d’une enquête menée sur les six derniers mois de l’année 2021, par la direction générale de l’Économie et de la politique fiscale( DGEPF), il en ressort que le Gabon compte 2,2 millions d’abonnés.

Selon la DGEPF, « les deux opérateurs de téléphonie mobile, Moov Africa Gabon Telecom et Airtel Gabon, ont enregistré une augmentation de 17,5% d’abonnés à l’Internet GSM ». « Au total, ce sont 3,1 millions d’abonnés au téléphone mobile que le Gabon comptait en fin juin dernier, soit une hausse de 11,8% par rapport à fin juin 2020 » révèle l’enquête.

Par ailleurs, pour la direction générale de l’Économie et de la politique fiscale « sur le plan commercial, le chiffre d’affaires s’est renforcé de 4,3% à 106,9 milliards de FCFA ». Une augmentation d’utilisation d’internet qui coïncide avec une digitalisation de plusieurs administrations, entreprises et même structures scolaires en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 mais aussi d’offres internet accessibles à tous et dont les compatriotes sont abonnés.