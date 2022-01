Tchibanga: vague d’arrestations pendant la Saint-Sylvestre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Des arrestations ont eu lieu dans la nuit du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022 à Tchibanga dans la province de la Nyanga par les unités mobiles des forces de défense et de sécurité (FDS). Une opération qui fait suite au non-respect par les tenanciers et riverains des mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation du Covid- 19.

Engagé dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 au Gabon, le gouvernement a édicté une batterie de mesures dites préventives telle la fermeture des débits de boissons après le couvre-feu pour les structures dont le personnel n’est pas vacciné après le couvre-feu. Des mesures qui ont été foulées aux pieds par des tenanciers et des personnes présentes dans lesdits lieux dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 dans la commune de Tchibanga.

Ainsi au cours de leur patrouille, les officiers de police judiciaire ont procédé à l’arrestation de plusieurs fêtards. Notamment, un « taximan » et son complice pour des faits de trafic de stupéfiants et délit de fuite. Trois autres personnes ont également été interpellées pour violence, voies de faits et ivresse publique et manifeste. Ces dernières auraient d’ailleurs tenté de saccager la station-service de la Carrière sise en face du stade Dialogue, rapporte le quotidien L’Union.

Arrêtés, ces réfractaires sont gardés à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Tchibanga et devraient tout logiquement être déférés devant le parquet de la République. Des actes d’incivisme qui ont malheureusement pour conséquence de favoriser la propagation du virus entraînant la recrudescence des cas de contamination mais aussi de décès comme c’est le cas depuis plusieurs jours maintenant.