Tchibanga: un militaire en liberté après avoir incendié le domicile de son ex compagne

Au Gabon, les violences basées sur le genre sont désormais considérées comme incompatibles avec l’ère du temps et les évolutions dans la conscience collective. Dernier fait en date, l’incendie de la maison de Perpétue Ibinga Mouketou par son ex copain, C.Bouwangadi. Ce dernier furieux que son ex compagne aurait refusé de se remettre avec lui, serait allé la brutaliser dans son village à Nialy, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés récemment au village Nialy dans la province de la Nyanga. Lasse d’être victime de violences conjugales, Perpétue Ibinga Mouketou aurait mis un terme à sa relation avec C.Bouwangadi, un militaire avec qui elle aurait vécu au quartier Plein-Ciel de Libreville pendant 5 ans. Furieux de se voir rejeté de la sorte, l’homme aurait décidé de passer à la vitesse supérieure.

C.Bouwangadi se serait ainsi rendu au village Nialy. Après une énième tentative pour renouer avec son ex-copine, il aurait aspergé de pétrole son domicile, aurait dérobé la somme de 120 000 FCFA et aurait mis le feu. Une situation pour laquelle Perpétue Ibinga Mouketou aurait porté plainte auprès du procureur de la République du tribunal de première instance de Tchibanga. Toute chose qui conduira à l’interpellation du militaire à Bifoun et à son placement en garde à vue pendant 2 jours à Lambaréné.



Fait étrange cependant, alors que C.Bouwangadi était attendu par les autorités judiciaires de Tchibanga, c’est plutôt à Libreville qu’il aurait été emmené. Selon des sources concordantes, le militaire serait à l’heure où nous couchons ces lignes libre de ses mouvements au grand dam de la victime. Une situation pour laquelle Perpétue Ibinga Mouketou aurait sollicité l’intervention de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour que le présumé pyromane réponde de ses actes devant la justice.