Tchibanga: un enseignant tente de mettre fin à ses jours après avoir été cambriolé

Un professeur des sciences de la vie et de la terre en poste au Lycée Nazaire Boulingui de Tchibanga a récemment tenté de mettre un terme à ses jours en se sectionnant les veines à l’aide d’un couteau, le dimanche 6 novembre dernier. Une situation consécutive au vol de 400 000 FCFA dans sa chambre, par des individus non encore identifiés, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés le dimanche 6 novembre dernier au quartier Château dans le 2ème arrondissement de Tchibanga. Selon des sources concordantes, tout aurait commencé lorsque l’enseignant aurait été victime à son domicile d’un cambriolage. Des individus non identifiés auraient emporté près de 400 000 FCFA d’économie que ce dernier gardait jalousement.

Une découverte pour laquelle il se serait rapproché des autorités judiciaires et aurait déposé une plainte contre X. Malheureusement pour ce dernier la démarche aurait été infructueuse. Un échec pour lequel le professeur de SVT aurait pris la résolution de mener lui-même son enquête. Au terme de celle-ci, il aurait désigné comme suspect sa petite amie et un jeune homme qu’elle aurait présenté comme un ami de confiance. Mais le manque de preuve va pousser ce dernier à se résigner.

Il aurait ainsi pris un couteau et se serait tranché la main afin de se sectionner les veines et se donner la mort. Fort heureusement, l’homme aurait été transporté urgemment au Centre hospitalier régional Benjamin-Ngoubou de Tchibanga. Une fois sur place, il a rapidement été pris en charge et son pronostic vital ne serait pas engagé.