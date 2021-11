Tchibanga: un corps sans vie criblé de balles retrouvé dans les eaux de la Nyanga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le corps sans vie d’un individu, non identifié, a été retrouvé récemment dans les eaux de la Nyanga à 6 kilomètres du village de Rinanzala dans le département de la Doutsila. Une découverte macabre d’autant plus étrange que des impacts de balle étaient visibles sur la dépouille de la victime, rapporte le quotidien L’Union.

Selon le récit du quotidien L’Union, ce sont des pêcheurs se rendant au village Nzinga qui auraient aperçu ce qui semble être une forme humaine. Ces derniers se seraient approchés et auraient découverts qu’il s’agissait d’un cadavre. Agissant promptement, ils auraient alerté la brigade de gendarmerie de la localité. Laquelle n’aurait pas tardé à se rendre sur les lieux.



Sur place, les limiers accompagnés du responsable du centre médical ont effectué le constat d’usage. Il en ressort qu’il s’agirait « un homme de sexe masculin de petite taille dont l’âge varie entre 35 et 40 ans et dont la mort remonterait à près d’une semaine ». La victime n’avait aucun vêtements et des traces de balles étaient perceptibles au niveau de son postérieur et du crâne. En raison de son état de décomposition avancée la victime aurait été inhumée rapidement

La découverte macabre aurait suscité de nombreuses interrogations auprès des populations de la localité, d’autant plus qu’aucune disparition n’a été signalée récemment. Qui était la victime? Aurait-elle-été victime d’un guet-apens? Autant de questions que sont amenées à répondre les autorités judiciaires qui pour l’heure ont procédé à l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.