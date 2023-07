Tchibanga : un chasseur menace de mettre fin aux jours du voleur de son fusil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alain Serge Ngori Moundounga vivant au village Bagnara non loin de Tchibanga a rendu publique une note où il met en garde quiconque lui aurait volé son arme de chasse. Il s’agirait d’un calibre 12 n°99053564 de marque Baikal.

Depuis le 30 mai dernier, Alain Serge Ngori Moundounga peine à nourrir sa famille. Et pour cause, son outil de travail a été volé par une personne non identifiée. Excédé, l’intéressé a brandi une menace de mort si son fusil ne lui était pas restitué.

L’histoire d’Alain Serge Ngori Moundounga est celle d’un père de famille condamné à tirer le diable par la queue depuis quelques mois. Autonome, ce villageois est amené à dépendre d’autrui pour prendre en charge sa progéniture.

Demande d’aide, de prêts, il est astreint à un rythme de vie de mendiant. Las de cette situation, il est monté au créneau pour interpeller les habitants de Bagnara, et « principalement les chasseurs ». Pour lui, le voleur de son arme à feu de type calibre 12 ne serait personne d’autre qu’un de ses collègues.

Attention au pire ?

Désireux de mettre un terme à cette situation inconfortable, Alain Serge Ngori Moundounga a décidé d’opter pour des mesures drastiques. Joint par la rédaction de Gabon Média Time (GMT), le quinquagénaire a affirmé être déterminé à mettre la main sur le voleur par tous les moyens.

« Malheur à la personne responsable de ce vol », prévient-il. Avant de poursuivre en disant « je réitère pour que tu prennes cette mise en garde au sérieux. Que ta vie est entre mes mains ». Une expression de ras-le-bol envers le mis en cause. Lequel est invité à prendre toutes les dispositions pour réparer le préjudice causé.