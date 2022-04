Tchibanga: un cambrioleur rattrapé grâce à ses traces de pas

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pharrell Mounguengui Moussavou, un compatriote âgé de 34 ans, plus connu sous le pseudonyme de « Lewis » a récemment été écroué à la prison centrale de Tchibanga. Ce dernier a été déféré à la maison d’arrêt de Tchibanga pour de multiples vols commis dans plusieurs quartiers du chef-lieu de la province de la Nyanga, rapporte le quotidien L’Union.

Les habitants du quartier Kondondo, dans le 1er arrondissement de la commune de Tchibanga peuvent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, la police a récemment mis la main sur un Gabonais passé maître dans le vol. Ce délinquant âgé de 34 ans et répondant au nom de Pharrell Mounguengui Moussavou, a été cueilli à la suite d’une série d’investigations menées dans sa zone d’opération et ce, grâce à des traces de pas laissés dans la boue.

Le jour des faits, l’indélicat aurait profité de l’absence d’un agent du Trésor affecté à Libreville pour dévaliser sa maison pendant qu’il pleuvait. C’est ainsi que Pharrell Mounguengui Moussavou aurait vidé le domicile pris pour cible avant de prendre la fuite. Sauf que les agents de l’antenne provinciale de la Police judiciaire seront rapidement informés. Une enquête sera aussitôt ouverte afin de mettre la main sur le malfrat.

Dans leurs recherches, les pandores seront aidés par des traces de pas laissées dans la boue par le présumé cambrioleur. Ils vont ainsi les suivre et seront conduits jusqu’au domicile de Pharrell Mounguengui Moussavou. Une fois à l’intérieur, les éléments de la PJ vont y découvrir près d’une cinquantaine d’objets volés. Une découverte pour laquelle, le présumé a été placé en détention préventive à la maison d’arrêt de Tchibanga en attendant d’être fixé sur son sort.