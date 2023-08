Tchibanga : privées d’eau, les populations contraintes de s’approvisionner dans une rivière

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si le pays vit au rythme de la campagne électorale, ce n’est pas pour autant que les réalités de nombreux compatriotes se sont estompées. Confrontées à des pénuries d’eau depuis plusieurs mois déjà, les populations de Tchibanga, dans la province de la Nyanga, se voient contraintes de s’approvisionner dans un cours d’eau, à deux pas de la centrale de traitement d’eau de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG).

Malgré la conscience du risque pour leur santé, les habitants de Tchibanga se retrouvent malgré eux obligés de consommer une eau insalubre. Un étang servant auparavant à la pisciculture, qui serait aussi l’une des principales sources d’approvisionnement de la centrale de traitement des eaux de la SEEG.

Pas d’eau, mais aussi pas d’électricité pour les populations de Tchibanga

Exaspéré par cette situation, un riverain nous a confié nous nous retrouvons dans le département de Mougoutsi, plus exactement à Tchibanga, dans la zone dite des étangs, à deux pas de la centrale de traitement d’eau de la seeg. Toute la ville s’y retrouve, parce qu’il n’y a aucune goûte d’eau aux robinets.

Si certains affirment faire usage de cette eau uniquement pour la cuisson des aliments et quelques travaux ménagers, d’autres en revanche nous ont confié qu’ils sont dans l’incapacité de se procurer de l’eau traitée, vendue à prix d’or dans les commerces de la ville. Cette situation qui dure depuis une semaine et demie, est aggravée par des coupures d’électricité.



Notons que dans son nouveau Pacte social et républicain, le candidat Ali Bongo Ondimba s’est d’ores et déjà engagé à consacrer 5 milliards de FCFA par province et par an, aux investissements dans divers domaines tels que la fourniture en eau et en électricité.