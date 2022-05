Tchibanga: la DGCC retire des boîtes de sardines Belle Ville des commerces

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 16 mai 2022, la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) a procédé au retrait des boîtes de sardines « Belle Ville » des commerces dans la ville de Tchibanga. Une décision qui intervient après que ladite administration a jugé ces produits toxiques et nocifs pour les consommateurs.

En dépit de l’interdiction formelle de commercialiser les boîtes de sardines à l’huile « Belle Ville », certains commerçants à Tchibanga dans la province de la Nyanga n’en font qu’à leur tête. Alertée, la DGCC a fait une descente sur le terrain dans les différents lieux de vente identifiés afin de procéder au retrait de ces boîtes de conserve.

C’est dans un communiqué du 19 janvier 2022 que la DGCC avait sommé les opérateurs économiques de retirer ces boîtes de sardines à l’huile de la marque « Belle Ville » sur le marché. Pour cause, elles présentent des risques d’intoxication alimentaire dus au niveau élevé de l’azote volatile. « Notre opération consiste à retirer du marché donc des circuits de ventes les boîtes de sardines de la marque belle ville parce que ces boîtes sont impropres à la consommation. », a déclaré Victor Gouassanga, le directeur général de la direction provinciale de la concurrence et de la consommation.

Il faut noter que cette descente sur le terrain n’est pas la première. Pour rappel, en janvier dernier, la Direction générale de la concurrence et de la consommation avait détruit plus de 100 000 produits impropres à la consommation. D’autres boîtes de sardines du même genre sont toujours vendues à des prix très bas suscitant quelques doutes chez les consommateurs qui invitent une fois de plus la DGCC à massifier cette opération .