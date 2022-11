Tchibanga: il meurt après l’attaque d’un fantôme

Ecouter cet article Ecouter cet article

La province de la Nyanga est souvent le théâtre de nombreuses affaires pour le moins surnaturelles. Dernier fait en date, le décès de Mihindou plus connu sous le pseudonyme « Gildem », la cinquantaine révolue, qui selon le quotidien L’Union serait passé de vie à trépas après avoir été agressé par un fantôme avec qui il aurait été en affaires.

Les faits se seraient déroulés à Bibora, une bourgade située au PK 12 de Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga. D’après des sources concordantes citées par nos confrères, Mihindou, la victime aurait passé un pacte avec un fantôme. Lequel aurait exprimé à son « partenaire d’affaires » un besoin urgent d’avoir une femme avec laquelle il va convoler en justes noces dans le monde invisible.

Le fantôme aurait ainsi pris ses dispositions en donnant une date d’échéance. À la fin de celle-ci, Mihindou, devait le suivre de « l’autre côté ». Sauf que l’esprit aurait manifestement patienté en vain. Raison pour laquelle il aurait décidé de passer le 8 mardi novembre dernier à la vitesse supérieure. Le fantôme se serait alors présenté à son « associé », qui rentrait de brousse.

Les témoins de la scène auraient indiqué avoir suivi un vif échange entre le fantôme et l’être humain. L’esprit aurait asséné des coups violents à Mihindou à la hauteur du ventre. « Les coups n’ont pas terrassé Mihindou sur-le-champ, même s’il est tombé. Mais, c’est le soir vers 20 heures qu’il a rendu l’âme » a déclaré un des habitants du village rapporte notre confrère.

Une mort qui laisse les riverains perplexes et qui a fait naître de nombreuses interrogations. De quoi est-il mort en réalité ? Le deal avec un esprit serait-il avéré ? Autant de questions qui méritent des réponses et pour lesquelles le parquet de la République de Tchibanga devrait ouvrir une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive dans la localité.