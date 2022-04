Tchibanga: il abusait régulièrement de sa soeur cadette de 14 ans￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Delva Arnaud Kouima Mboumba, un compatriote âgé de 22 ans a été écroué le jeudi 21 avril 2022 à la maison d’arrêt de Tchibanga. Ce dernier se serait rendu coupable de viol à répétition perpétrés sur sa soeur cadette de 14 ans, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés le samedi 16 avril dernier aux environs de 19 heures au quartier Ibanga Pola. Ce jour-là, Arnaud Kouima Mboumba rentre des bricole et trouve ses petites sœurs seules au salon, tandis que leur grand-mère se trouve dans la chambre. Visiblement affamé, le jeune homme aurait demandé à sa cadette de 14 ans d’aller lui acheter du pain chez le boutiquier. Une commission qui n’aurait été qu’un prétexte vu qu’il l’aurait suivi.

Une fois dehors, Delva Arnaud Kouima Mboumba aurait entraîné sa petite sœur dans une maison inhabitée et aurait abusé d’elle. Une fois sa libido assouvie, le jeune homme aurait menacé de représailles sa cadette si jamais elle en parlait. Malheureusement pour lui, les autres sœurs auraient prévenu la grand-mère. Cette dernière se rend promptement sur les lieux et n’y retrouve que la victime.

Le lendemain aux environs de 15 heures, G.R.P. Ngoma., le père de la victime qui rentre d’un voyage se rend au domicile de la mère de son enfant et est mis au courant des faits. Non sans être informé que c’était la 3ème fois que Delva Arnaud Kouima Mboumba s’adonne à cette pratique sur sa sœur. L’affaire sera aussitôt portée auprès de l’antenne provinciale de la police judiciaire et une plainte sera déposée. Laquelle permettra de mettre la main sur le présumé délinquant sexuel incestueux.

Présenté devant le procureur de la République le jeudi 21 avril dernier, Delva Arnaud Kouima Mboumba a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Tchibanga où il avait déjà été incarcéré pour des faits de complicité de cambriolage. Le jeune homme encourt une peine d’emprisonnement de 15 ans et 20 millions FCFA conformément aux dispositions de l’article 256 du Code pénal en vigueur.