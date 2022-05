Tchibanga: encore un homme tué par un éléphant

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il ne se passe plus un jour sans que la problématique du conflit Homme-faune ne soit remise au goût du jour avec des attaques de pachydermes. La dernière en date est celle survenue récemment au village Doussouguessou à 15 kilomètres de la ville de Tchibanga sur l’axe menant à Mayumba, où un compatriote dont l’identité n’a pas été révélée a été tué au cours de l’attaque d’un pachyderme qui détruisait sa plantation, rapporte le site Top Infos Gabon.

Les faits se seraient déroulés récemment dans la province du Nyanga. Ce jour-là, un compatriote, cultivateur au village Doumoussougou aurait quitté la bourgade afin de se rendre dans sa plantation. Une fois sur place, il aurait constaté la destruction de ses cultures par un éléphant. Une situation qui l’aurait plongé dans une grande colère.

De retour au village, il va prendre son fusil avec des munitions et va aller à la poursuite des pachydermes. Un de ses amis va l’accompagner dans cette folle aventure. Après quelques kilomètres dans la forêt, le cultivateur aurait fini par localiser l’animal. Sans hésiter il tire. Malheureusement, les deux coups de fusil ne suffiront pas à abattre le pachyderme. Ce dernier va immédiatement charger le cultivateur qui va être touché au niveau de la poitrine et du bras gauche. « Il est tombé en criant je suis mort » a déclaré son accompagnateur.

Une fois l’animal parti, le compagnon serait sorti de sa cachette pour secourir le cultivateur et le porter jusqu’au village, mais très vite, pris de fatigue, il l’aurait déposé à quelques mètres du village pour appeler à l’aide. Sauf qu’à son retour avec le renfort, il va constater le décès de son ami. Un drame devenu fréquent dans certaines zones du pays et qui a fortement été décrié par les populations qui s’en plaignent depuis plusieurs mois déjà tout en réclamant réparation et que des solutions pérennes soient adoptées. Des incidents qui rentrent toujours dans le cadre du conflit Homme-faune sur lequel le gouvernement tarde à mettre en place des solutions qui permettraient à la situation de connaître son épilogue.