Tchibanga: elle conserve le corps en décomposition de sa mère pour tenter de la ressusciter

Ecouter cet article Ecouter cet article

Que s’est-il réellement passé dans l’esprit de dame Bernadette Tsona? C’est sans aucun doute la question que se posent les habitants du quartier Ibanga Pola de la ville de Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga. En effet, cette dernière aurait enfermé durant plus d’une semaine la dépouille de sa génitrice en espérant la ressusciter par des prières, rapportent nos confrères de Gabon 1ère.

Les habitants du quartier Ibanga Pola sont encore sous le choc après la découverte macabre faite récemment. En effet, Bernadette Tsona, une des riveraines a enfermé durant plus d’une semaine la dépouille de sa mère afin de procéder à sa résurrection. C’est l’odeur insupportable émanant du domicile qui a résolu le voisinage à chercher à comprendre ce qui s’y tramait.

Ainsi, le voisinage, notamment un proche parent aurait décidé de faire venir l’arrière-petit-fils de la défunte. Lequel aurait pénétré dans la maison et aurait fait la découverte macabre. Interrogée, la mise en cause va dans une sérénité déconcertante confier « espérait ressusciter sa vieille maman tant aimée par les prières ». Seule ombre à cette histoire, les causes de sa mort.

Occasion pour nous d’interpeller les fervents croyants qui finissent malheureusement par surestimer leur pouvoir. Pourtant, les sibyllines paroles contenues dans les livres sacrés énoncent que seul Dieu est détenteur de la vie et qu’il peut décider de nous l’ôter. Bernadette Tsona a été interpellée et gardée à vue avant d’être présentée à un procureur de la République, elle sera sans doute déférée à la maison d’arrêt locale en attendant d’être fixée sur son sort.