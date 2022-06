Tchibanga: écroué pour avoir tenté de voler la pension d’une septuagénaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Christian Kombila Mabika plus connu sous le pseudonyme de Chris, un compatriote âgé de 35 ans a récemment été écroué à la maison d’arrêt de Tchibanga. Et pour cause, ce dernier se serait introduit armé d’un couteau de chasse dans le domicile de Blandine Ignanga Malemba, une septuagénaire afin de lui dérober sa pension. Une opération qu’il aurait déjà effectuée il y a quelques mois et dont il aurait souhaité reproduire l’exploit, rapporte le quotidien L’Union.

Alors que l’opinion nationale est secouée par les mouvements d’humeur afin d’obtenir leur dû, il semblerait que d’autres riverains se sont donné comme objectif de ravir les biens des retraités. Dernier fait en date l’arrestation de Christian Kombila Mabika. Ce dernier se serait introduit dans la maison de Blandine Ignanga Malemba, retraitée vivant au quartier Minzanzala dans le 1er arrondissement de la ville de Tchibanga. Armé d’un couteau de chasse, les intentions du jeune homme était de lui dérober sa pension comme il l’avait fait quelques mois avant.

Le jour des faits, Christian Kombila Mabika se serait retrouvé au quartier Minzanzala afin de s’introduire dans le domicile de Blandine Ignanga Malemba. Une fois devant la maison, il aurait frappé à la porte. En ouvrant la septuagénaire se serait retrouvée nez à nez avec l’individu qui à l’aide son couteau l’aurait menacé de mettre fin à ses jours si elle ne lui montrait pas où elle cache son argent. Au lieu de s’exécuter, la vieille femme aurait poussé un cri afin d’alerter son voisinage.

Craignant la justice populaire, le cambrioleur aurait jeté son couteau et aurait pris la fuite. Informés, les agents de la police judiciaire vont procéder à l’ouverture d’une enquête, laquelle débouchera sur l’interpellation du cambrioleur. Présenté devant le procureur de la République, Christian Kombila Mabika a été écroué après son audition, à la prison centrale de Tchibanga en attendant d’être fixé sur son sort.

