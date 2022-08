Tchibanga: décès du directeur de l’école catholique de Dikoutou dans un accident de moto

Ecouter cet article Ecouter cet article

La province de la Nyanga entre les regroupements des villages de Dikoutou et Peygnoudou non loin de Tchibanga, chef-lieu du département de Mougoutsi a été le théâtre d’une véritable tragédie. En effet, le mercredi 3 août 2022, un accident de la circulation a fait passer de vie à trépas Sévérin Mapangou, instituteur et directeur de l’école catholique de Dikoutou. Un drame dont l’origine serait due à une perte du contrôle de la moto par son conducteur, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés le mercredi 3 août 2022 entre les regroupements des villages de Dikoutou et Peygnoudou à 32 kilomètres de la ville de Tchibanga. Ce jour-là, Sévérin Mapangou aurait quitté Dikoutou très tôt, pour rallier le regroupement de villages Peygnoudou. Un trajet que le directeur de l’école catholique aurait décidé de faire comme à son habitude sur sa moto de marque Jakarta.

Le drame va se produire en cours de route lorsque la moto à bord de laquelle se trouvait le directeur d’école va montrer des signes de dysfonctionnement. Un incident qui sera catastrophique pour l’occupant du véhicule. Lequel fera une embardée durant laquelle Sévérin Mapangou sera projeté dans un caniveau et sérieusement touché, passant ainsi de vie à trépas.

Depuis 3 semaines, de nombreux accidents se sont produits aussi bien dans le « Grand Libreville » qu’à l’intérieur du pays. Si les accidents de circulation sont très souvent expliqués par des facteurs basiques tels que l’excès de vitesse, l’usage du téléphone au volant, l’état mécanique des véhicules et l’état d’ébriété, d’autres causes méritent d’être explorées. C’est le cas notamment de la négligence des visites techniques mais aussi l’état de la route.