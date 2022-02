Tchibanga: Aloise Manganga tué après l’attaque d’un éléphant

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il ne se passe plus un jour sans que la problématique du conflit Homme-faune ne soit remise au goût du jour. Le dernier fait en date est survenu le mercredi 2 février 2022 à Tono, un village se trouvant à quelques encablures de la ville de Tchibanga, dans la province de la Nyanga où un compatriote répondant au nom d’Aloise Manganga a été tué au cours de l’attaque d’un pachydermes, rapporte le quotidien L’Union.

Selon nos confrères, les faits se seraient déroulés le mercredi 2 février 2022 non loin du village Tono situé à 58 kilomètres de la ville de Tchibanga. Ce jour-là, Aloise Manganga, son petit frère Félicien Mavoungou et l’épouse de ce dernier se seraient rendus dans une forêt non loin des habitations pour ramasser des noisettes. Après plusieurs heures de marche, ils auraient fait la rencontre d’un éléphant et son petit.

Apercevant les trois humains, l’éléphant les aurait chargés. Durant l’attaque, Félicien Mavoungou et son épouse auraient réussi à s’échapper. Malheureusement pour Aloise Manganga, le poids de l’âge ne lui aurait pas permis d’aller aussi vite que ses deux compagnons. Ainsi, l’animal lui aurait enfoncé ses défenses dans les côtes avant de se fondre dans la nature. Grièvement blessé, la victime aurait invité le couple à les rejoindre. Constant les blessures de son aîné, Félicien Mavoungou serait rapidement allé chercher de l’aide au village, laissant son frère sous la garde de sa femme.

Malheureusement, à son retour, Aloise Manganga était passé de vie à trépas sous le regard impuissant de la femme. Alerté, le chef de village va relayer l’information aux autorités judiciaires. Lesquelles se seraient rendus sur place pour le constat d’usage avant d’ouvrir une enquête. Un drame devenu récurrent dans certaines zones du pays et qui a fortement été décrié par les populations qui s’en plaignent depuis plusieurs mois déjà tout en réclamant réparation et que des solutions pérennes soient adoptées.