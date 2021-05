Tchad: Mahamat Idriss Déby met en place un gouvernement de transition

Le dimanche 02 avril 2021, Mahamat Idriss Déby, le fils du défunt président tchadien Idriss Déby Itno, qui a pris la tête du pays avec un Conseil militaire, a annoncé la composition du gouvernement de transition. Ainsi, ce sont 40 ministres et secrétaires d’État qui ont été nommés avec comme principale innovation la création du ministère de la Réconciliation nationale.

Si dès l’annonce du décès tragique du président tchadien Idriss Déby Itno, le porte-parole de l’armée, le général Azem Bermandoa Agouna, avait annoncé la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que la mise en place d’une transition, la situation dans ce pays d’Afrique centrale semble revenir à la normale. Et pour cause, le 02 mai dernier, le porte-parole de l’armée a annoncé à la télévision nationale la mise en place d’un gouvernement composé d’une quarantaine de personnes.

Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président, qui a pris la tête d’un Conseil militaire de transition établi pour une durée de 18 mois, a nommé par décret 40 ministres et secrétaires d’État, mais annoncé la création d’un nouveau ministère, celui de la réconciliation nationale. Lors de sa prise de fonction à la tête du pays, le fils du défunt président tchadien avait déjà nommé Albert Pahimi Padacké au poste de Premier ministre de transition.

Dernier Premier ministre d’Idriss Déby Itno avant que ce dernier ne supprime le poste en 2018, Albert Pahimi Padacké avait promis un gouvernement de réconciliation nationale et avait lancé de larges consultations après la mise en place du conseil militaire de transition en vue de proposer des noms au président actuel. Le nouveau portefeuille de la Réconciliation nationale et du Dialogue a été confié à Acheick Ibn Oumar, ancien chef rebelle devenu en 2019 conseiller diplomatique à la présidence.