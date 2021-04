Tchad: la Commission de la CEMAC appelle au respect de «l’ordre républicain et démocratique»

L’inquiétude autour de la stabilité du Tchad à la suite du décès tragique du président Idriss Deby n’a fini de susciter des réactions au sein de la sous région. La dernière en date est celle de la Commission de la Communauté des Etats d’Afrique centrale (CEMAC) présidée par le Pr. Daniel Ona Ondo qui, tout en adressant ses sincères condoléances au peuple tchadien, a appelé au respect de « l’ordre républicain et démocratique ».

La disparition du Maréchal Idriss Deby Itno, alors qu’il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord le week-end écoulé a suscité une vive émotion sur le plan international. Une émotion mêlée à un sentiment d’incertitude sur le plan institutionnel surtout avec la mise en place d’un conseil militaire de transition, qui dirigera le pays pendant 18 mois et qui aura à sa tête, Mahamat Idriss Déby, le fils du chef de l’État défunt.

Si dans son communiqué, le président de la Commission de la CEMAC a tenu à adresser à la famille, aux proches et à tout le peuple tchadien, ses sincères condoléances, le Pr. Ona Ondo a salué la mémoire du défunt chef de l’Etat qui a œuvré « pour la paix et pour la stabilité dans son pays » et au Sahel.

Par ailleurs, face à cette période difficile de son histoire, l’organe sous régional, tout en exprimant sa totale solidarité avec le peuple tchadien, n’a pas manqué d’appeler au respect des principes républicains. « La Commission de la CEMAC appelle à une transition apaisée au Tchad et souhaite que l’ordre républicain et démocratique, légué par le Maréchal du Tchad, demeure la boussole qui guidera l’action des nouvelles autorités », a indiqué le Pr. Daniel Ona Ondo.