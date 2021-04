Tchad: à 37 ans Mahamat Déby Itno nommé chef d’Etat par intérim

C’est par le biais d’une déclaration ce mardi 20 avril 2021 sur la télévision publique que l’annonce de la mort du président tchadien Idriss Déby a été faite. L’armée tchadienne a par la suite indiqué la création d’un conseil de transition, qui dirigera le pays pendant 18 mois et qui aura à sa tête, Mahamat Idriss Déby, le fils du chef de l’État défunt.

Le président tchadien, Idriss Déby Itno, est décédé ce mardi des suites de blessures reçues alors qu’il commandait son armée dans des combats contre des rebelles du Front pour l’alternance et la Concorde au Tchad (FACT). Un groupe de rebelles qui conteste depuis des années le pouvoir tchadien dans le nord.

A la suite de l’annonce de ce décès tragique, le porte-parole de l’armée, le général Azem Bermandoa Agouna, a indiqué la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale et la mise en place d’une transition militaire. « Un conseil militaire a été mis en place, dirigé par le général Mahamat Idriss Déby Itno », a déclaré le porte-parole de l’armée.

Ce haut conseil militaire sera dirigé pour une durée de 18 mois, selon la charte adoptée dans la matinée par ledit Conseil. Il faut souligner que le nouvel homme fort du Tchad est général de l’armée tchadienne et était depuis de nombreuses années à la tête de la Direction générale de service de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE), dont fait partie la garde présidentielle.