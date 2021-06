Taekwondo: Urgence Mouega Mouega sur le toit de l’Afrique, Anthony Obame en bronze

Nous vous proposons un audio de cet article

Présents à Dakar pour les 12e championnats d’Afrique de taekwondo, la délégation gabonaise composée entre autres d’Anthony Obame et Urgence Mouega Mouega a valablement représentée le vert, jaune, bleu et cest peu de le dire. Avec trois médailles dont celle en or pour Urgence Mouega Mouega, synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, les taekwondoïstes gabonais rentrent à Libreville les valises pleines.

Véritable chance de médaille pour le Gabon aux prochains Jeux Olympiques qui se tiendront cet été à Tokyo, la Taekwondoïste gabonaise Urgence Mouega Mouega a donné un bref aperçu de ses capacités au public africain. Présente à Dakar pour le compte des championnats d’Afrique 2021, aux côtés d’Anthony Obame, Amar Moussa Cissé, Séverin Ndong Obame, ou encore Emmanuelle Atora Eyegue, la Gabonaise a livré un récital technique.

En effet, opposée à l’Ivoirienne Asthan Bathily chez les moins de 73 kg, la Gabonaise n’a pas tremblé pour s’offrir sa première médaille d’or dans un tournoi continental. Une belle récompense pour la jeune athlète de 24 ans, qui a par la même occasion validé son ticket pour les prochains Jeux Olympiques. Désormais sur le toit de l’Afrique dans sa catégorie, Urgence-Maria Mouega Mouega aura à cœur de briller sur la scène mondiale.

A noter les médailles de bronze d’Anthony Obame en +87kg, et celle de Amar Moussa Cissé en -87kg dans cette compétition qui réunissait à Diamniadio, pas moins 864 sportifs provenant de 54 nations. Une belle moisson pour l’équipe gabonaise donc, qui ressort de cette compétition avec 3 médailles pour 5 athlètes.