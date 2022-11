Taekwondo: 150 millions décaissés pour le championnat du monde de Guadalajara

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après les prouesses de l’Open international de Dakar, le ministre des Sports a décidé d’accompagner de manière effective la délégation gabonaise censée disputer le championnat du monde de Taekwondo qui se tiendra à Guadalajara, Mexique du 13 au 20 novembre 2022. Franck Nguema a permis le décaissement de 150 millions FCFA pour aider les athlètes.

Séjournant depuis quelque temps en terre marocaine précisément dans la région de Salé, la délégation gabonaise de Taekwondo y parfait sa préparation en vue du championnat du monde prévu à Guadalajara du 13 au 20 novembre 2022. Conscients de leur potentiel, les athlètes sélectionnés envisagent de marquer les esprits en concrétisant les attentes du public.

Pour faciliter cette campagne, le Ministre des Sports a mené un plaidoyer auprès des plus hautes instances et obtenu un accompagnement décent. Il s’agit de l’octroi d’un budget de plus de 150 millions FCFA. Une nouvelle bien accueillie par la délégation depuis le centre national des sports Moulay-Rachid. Autant dire que les 10 athlètes en course voudront être à la hauteur à l’instar d’Anthony Obame et Urgence Mouega Mouega, porte-étendard.