Tabagisme: le ministère de la Santé en campagne de sensibilisation et d’information du 3 au 31 mai

La Journée mondiale Sans Tabac sera célébrée le 31 mai prochain, comme chaque année. A l’orée de celle-ci, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les organisations de la société civile, organise du 3 au 31 mai 2022 une campagne de sensibilisation et d’information contre le tabagisme.

La lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique au Gabon. Le thème pour la Journée mondiale sans tabac 2022 est Le tabac : une menace pour notre environnement. Cette campagne d’information et de sensibilisation va ainsi contribuer à l’instauration d’environnements plus sains, propices à un arrêt du tabagisme.

Selon un communiqué du ministère de la Santé et des Affaires sociales, au programme, campagne médiatique par voie de presse et messagerie téléphonique, activités de sensibilisation du grand public dans des endroits stratégiques, prise de la tension artérielle et dépistage du diabète, sensibilisation des opérateurs économiques sur la législation et la réglementation en vigueur en matière de lutte antitabac.



Il faut dire qu’en 2022, la campagne poursuit un double objectif. D’une part, elle vise à fournir aux fumeurs une raison supplémentaire de stopper leur consommation, et d’autre part, à rendre compte des stratégies mises en place par l’industrie du tabac pour « écologiser » son image, sa réputation, et ses produits, en cherchant à se faire passer pour un acteur responsable et soucieux de l’environnement.