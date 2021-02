Sylvia Bongo: «ce que vous publiez sur les réseaux sociaux peut vous poursuivre toute votre vie»

C’est sur son compte Facebook officiel que la première dame Sylvia Bongo Ondimba a partagé ce vendredi 5 février 2021 un message de sensibilisation à la protection de la vie privée. Une interpellation des socionautes, notamment les jeunes qui intervient suite à la sortie tous azimuts de vidéos d’élèves de lycées et collèges se livrant à des scènes obscènes.

Le Gabon ne s’était jamais autant intéressé à ce sujet, quel impact ont les réseaux sociaux sur la vie de leurs utilisateurs? Les questions autour des réseaux sociaux ont récemment suscité de nombreux débats. S’il est vrai que les réactions liées aux contenus publiés sur les réseaux sociaux peuvent satisfaire leurs auteurs, le choix de ces contenus mérite une attention minutieuse.

« Réfléchissez bien avant de publier », conseille la première dame Sylvia Bongo Ondimba, car, « ce que vous publiez aujourd’hui peut vous poursuivre toute votre vie », a-t-elle mis en garde « afin de mieux préserver votre intimité et votre intégrité ».

De la nécessité de faire attention à ce que l’on publie sur les réseaux sociaux. La vie privée de chaque individu compte. On ne le dira jamais assez, les réseaux sociaux ne sont pas un journal intime. Même s’ils présentent de nombreux avantages, ses conséquences peuvent être très lourdes et néfastes sur la vie de celles et ceux qui n’en font pas un bon usage.