Suspension du trafic aérien : Afrijet met en place des dispositions spéciales pour ses passagers

Suite à la suspension du trafic à l’aéroport de Libreville, Afrijet met en place des dispositions spéciales pour les voyageurs.

Ce jour, le mardi 25 juillet, l’aéroport de Libreville a publié un NOTAM (message aux navigants)

annonçant la suspension du trafic aérien pour une durée de 24 heures. Cette suspension fait

suite à des problèmes d’alimentation électrique ayant touché la tour de contrôle de l’aéroport au

cours de la soirée du lundi 24 juillet. Dans ce contexte, la compagnie aérienne gabonaise Afrijet

est contrainte d’annuler son programme de vol de ce jour.

À 7H00 ce matin, les équipes d’Afrijet ont été informées de l’interruption d’électricité ayant impacté hier

soir, à 23H00, la tour de contrôle ASCENA* (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en

Afrique et à Madagascar). Les techniciens de l’ASECNA sont actuellement mobilisés sur le terrain afin

d’identifier l’origine de la panne et rétablir au plus vite la situation.

La compagnie Afrijet regrette profondément cette situation et l’absence de solutions palliatives

déployées par l’ASCENA conduisant à une interruption du trafic sur l’aéroport pour une période de

24H00. En conséquence, la compagnie aérienne se voit contrainte d’annuler son programme de vols

pour la journée de mardi.

Afrijet tient à présenter ses sincères excuses à l’ensemble de ses voyageurs pour les désagréments

occasionnés par cette panne de courant. La compagnie est entièrement mobilisée pour minimiser

l’impact de la perturbation et faciliter le report des voyages.

A cet effet, Afrijet offre la possibilité à l’ensemble de ses passagers de reprogrammer gratuitement et

dans la même classe, leurs vols sur l’ensemble du programme de la compagnie à compter de demain,

le mercredi 26 juillet. 9 vols supplémentaires seront également programmés pour cette même journée

afin de faire face à la demande supplémentaire. Les passagers concernés par ces annulations seront

contactés dans les plus brefs délais.

Pour toute demande d’information concernant votre vol, contactez notre service client au +241 02 01 49 18 ou notre call center au +241 062 01 49 18