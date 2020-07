Sucaf Gabon baisse les prix du «sucre roux»

Leader national en matière de transformation de sucre granulé au Gabon, les sucreries d’Afrique (Sucaf) viennent de faire un pas en faveur de leurs clients à travers le lancement d’une opération de réduction des prix. Visant notamment à favoriser la consommation de « sucre roux » en soulignant ses qualités, cette opération s’articule principalement autour de la réduction de près de 10% du prix de celui-ci.

Avec des performances industrielles et commerciales consolidées au terme du premier trimestre de l’année 2020 avec une transformation de sucre granulé qui s’est améliorée de 5,7% pour un volume de 5 195 tonnes, les sucreries d’Afrique (Sucaf) filiale de la Société d’Organisation, de Management et de Développement des Industries Alimentaires et Agricoles (Somdiaa), sont un acteur prépondérant dans cette chaîne de valeur.

Consciente de son impact et de son importance dans le quotidien des Gabonais, la Sucaf vient de décider de lancer une opération de réduction de près de 10% des prix à la consommation du « sucre roux ». En effet, visant principalement à faire la promotion de celui-ci à travers ses qualités, et dans l’optique de pousser les clients à le consommer tout en garantissant sa disponibilité, la Sucaf a donc décidé de le mettre en lumière en abaissant son coût.

De ce fait, les consommateurs verront dans les rayons, leur « Princesse Tatie » à « prix cassé » jusqu’au 20 Septembre prochain, leur offrant ainsi « Le Grand sucre des petits bonheurs » en grande quantité. De plus, à travers cette opération, la Sucaf entend un peu plus « renforcer l’image positive et moderne d’une marque qui s’adapte à sa clientèle ».

Créée en 1998 suite à la privatisation de la défunte Société Sucrière du Haut-Ogouée (Sosuho), la Sucaf a depuis traversé le temps et fait aujourd’hui partie d’un groupe qui entend « participer à l’approvisionnement continu de denrées de base sur les marchés locaux », à travers « un engagement continu et une responsabilité auprès des consommateurs ».