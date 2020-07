Stephane Lasme: «Chris Silva fait revivre le basket gabonais grâce à ses accomplissements»

Ancien joueur NBA drafté en 2007 par les Warriors de Golden State, Stéphane Lasme a dit ce qu’il pense du nouveau visage du basket gabonais. Dans un entretien accordé à la chaîne Fiba basketball, l’ancien joueur du Panathinaïkos a dressé un bilan élogieux et plein de promesses du jeune Chris Silva Obame.

Arrivé sur la pointe des pieds l’été dernier en Floride au Heat de Miami, Chris Silva Obame a su se faire remarquer à force de travail et d’abnégation. L’enfant des Akébé arrivé aux Etats-Unis en 2012, a réussi à compiler près de 3 points et 3 rebonds par match cette saison. Une belle promesse qui a attiré le regard d’un géant de 2,03m pour 98kgs et ancienne gloire du basketball gabonais.

En effet, au micro de la chaîne Fiba basketball, l’ancien du collège et lycée Raponda Walker Stéphane Lasme, par ailleurs meilleur défenseur de l’Euroligue et MVP du championnat grec en 2013 et vainqueur de l’Eurocup 2016 avec à la clé un titre de MVP des finales, s’est montré totalement dythyrambique à l’égard de son jeune frère Chris Silva Obame.

Indiquant au sujet de l’ailier fort du Heat de Miami, qu’il fait « revivre le basket gabonais grâce à ses accomplissements », Stephane Lasme a loué « son éthique de travail et sa participation au plus haut niveau ». Soulignant que ce dernier peut « générer davantage d’attention sur les talents présents au Gabon », Lasme a ainsi plaidé pour « l’amélioration des infrastructures dans le pays ».

Cette invite qui prend tout son sens, au regard de l’incroyable vivier de talents dont regorge notre pays avec des Pierre Emerick Aubameyang, Anthony Obame, Chris Silva et autres, devrait retomber dans les oreilles des décideurs, d’autant plus qu’aujourd’hui, l’économie du sport pourrait participer à l’essor d’un pays dans lequel le taux de chômage des jeunes est plus qu’inquiétant.