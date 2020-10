Statut de l’artiste: les acteurs culturels dénoncent le manque de volonté du gouvernement

À l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue ce vendredi 2 octobre 2020 dans les locaux du Musée national des arts, rites et traditions, les acteurs culturels réunis au sein du Syndicat national de la culture et des arts (Synaca), ont tenu à dénoncer les difficultés auxquelles ils font face. Une situation déplorable par le non aboutissement du texte portant statut particulier de l’artiste.

C’est dans le but de formuler des propositions objectives à l’endroit des autorités politico-administratives d’une part, et d’exprimer les revendications résultantes des préoccupations des acteurs culturels d’autre part, que le Synaca a tenu réunir ses membres. Ainsi, au cours de cette rencontre, l’un des points saillants abordés à été l’adoption du texte portant statut particulier de l’artiste.

Selon le président du Syndicat national de la culture et des arts, Christian Mermance N’Nang Nsome, l’adoption du statut de l’artiste est confrontée au mutisme des autorités gouvernementales sur cette question. « Le texte se situe aujourd’hui entre l’assemblée nationale et le Sénat. Cela fait plusieurs années et l’on ne comprend toujours pas pourquoi jusqu’à ce jour, ce texte n’est pas adopté. », s’est-il interrogé avant de fustiger le manque de volonté du gouvernement. « C’est la volonté des politiques du gouvernement qui bloque le développement de la culture depuis des décennies au Gabon », a-t-il martelé.

Par ailleurs, les artistes par la voix de leur syndicat ont tenu à réagir à la récente sortie du ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga M’Essone. Lequel laissait entendre que « les artistes gabonais évoluent dans un cadre informel ». Aux dires du Synaca, le gouvernement a failli dans sa mission de formaliser le secteur culturel. Selon Christian Mermance N’Nang Nsome, « il appartient au gouvernement de recadrer les choses et de formaliser le secteur, notamment les activités des artistes ».